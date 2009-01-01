Боевики хотят использовать задержанного украинского журналиста Асеева для получения лжесвидетельств — нардеп Тымчук

Украинский журналист должен дать публичные признательные показания относительно сотрудничества со специальными службами Украины.

Станислав Арсеев detector.media

Контролируемые Россией боевики готовятся использовать задержанного в Донецке журналиста Станислава Асеева, известного также под псевдонимом Станислав Васин, для получения лживых показаний.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По данным группы ИС, по указанию кураторов из ФСБ РФ, в "МГБ ДНР" совместно с "генпрокуратурой ДНР" готовится проведение информационно-психологической спецоперации с использованием взятого в заложники украинского журналиста и публициста С.Асеева (Васина)", — сообщил Тымчук.

По его данным, по замыслу ФСБ, украинский журналист должен дать публичные признательные показания относительно сотрудничества со специальными службами Украины (в т.ч. с Главным управлением Министерства обороны Украины). При этом, как отмечает народный депутат, спецоперация будет иметь несколько целей. Читайте также В ОБСЕ призвали боевиков немедленно освободить журналиста Асеева В частности, чтобы "в очередной раз "доказать", что, якобы, любые журналисты или блогеры, критикующие "ЛДНР", являются агентами украинских спецслужб". Также, чтобы "запугать широкие слои местного населения в ОРДЛО, все более критически относящегося к деятельности "ЛДНР", и в последнее время все более открыто демонстрирующего свое неприятие российского оккупационного управления этих территорий". И, вместе с тем, чтобы "продемонстрировать "эффективность" работы спецслужб РФ и "ЛДНР" на оккупированных территориях". "Выбить нужное "признание" для ФСБ/"МГБ" не представляется проблемой — используя методы ЧК-НКВД-КГБ, включая пытки, российская ФСБ может осуществить это без проблем", — сообщил Тымчук.

По его словам, "расчет делается на сугубо психологический фактор: даже при незнании специфики работы спецслужб, а руководствуясь элементарной логикой, невозможно поверить, что украинские спецслужбы будут использовать в качестве агента известного украинского журналиста с проукраинской позицией. Тем более — на оккупированных территориях".

Напомним, Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками "ДНР".