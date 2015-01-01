Боевики ЛНР активно учатся бороться с ДРГ и "террористами"

Под Лутугино запланированы батальонные и ротные тактические учения, сообщает Дмитрий Снегирев.
По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", командование "народной милиции" ЛНР в зимне-весенний период на полигоне "Успенский" (временно оккупированный Лутугинский район на Луганщине) запланировало проведение ряда батальонных и ротных тактических учений.
По словам начальника управления "народной милиции" ЛНР Олега Анащенко, в 2017 году планом боевой подготовки спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году.
"Кроме того, мы не забываем о мерах противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и терроризму", — заметил он.
Стоит отметить, что в 2016 году подразделения "народной милиции" провели два бригадных и 16 батальонно-тактических учений, а также ряд ротных тактических учений.