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Боевики ЛНР активно учатся бороться с ДРГ и "террористами"

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Под Лутугино запланированы батальонные и ротные тактические учения, сообщает Дмитрий Снегирев.

Боевик
Учения боевиков, иллюстрация Reuters
На территории временно оккупированных районов Луганской области в течение последней недели проходят учебные сборы командиров взводов артиллерийских корректировщиков "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", командование "народной милиции" ЛНР в зимне-весенний период на полигоне "Успенский" (временно оккупированный Лутугинский район на Луганщине) запланировало проведение ряда батальонных и ротных тактических учений.

По словам начальника управления "народной милиции" ЛНР Олега Анащенко, в 2017 году планом боевой подготовки спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году.

"Кроме того, мы не забываем о мерах противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и терроризму", — заметил он.

Стоит отметить, что в 2016 году подразделения "народной милиции" провели два бригадных и 16 батальонно-тактических учений, а также ряд ротных тактических учений.

Дмитрий Снегирев

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ЛНР, боевики, учения, Лутугино, Снегирев, Права справа, Анащенко, ДРГ
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