Боевики ЛНР активно учатся бороться с ДРГ и "террористами"

Под Лутугино запланированы батальонные и ротные тактические учения, сообщает Дмитрий Снегирев.

Учения боевиков, иллюстрация Reuters

На территориив течение последней недели проходят учебные сборы командиров взводов артиллерийских корректировщиков "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", командование "народной милиции" ЛНР в зимне-весенний период на полигоне "Успенский" (временно оккупированный Лутугинский район на Луганщине) запланировало проведение ряда батальонных и ротных тактических учений.

По словам начальника управления "народной милиции" ЛНР Олега Анащенко, в 2017 году планом боевой подготовки спланирован более интенсивный комплекс занятий, чем в прошлом году.

"Кроме того, мы не забываем о мерах противодействия диверсионно-разведывательным группам противника и терроризму", — заметил он.

Стоит отметить, что в 2016 году подразделения "народной милиции" провели два бригадных и 16 батальонно-тактических учений, а также ряд ротных тактических учений.

Дмитрий Снегирев