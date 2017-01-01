Большой угрозы нет. Марчук спрогнозировал, когда может закончиться война на Донбассе

МАрчук считает, что перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН в Донбассе пока нет.

Евгений Марчук

Гибридная война на Донбассе закончится намного раньше, чем другие вооруженные конфликты в мире, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил в интервью 5 каналу.

"Я думаю, что может быть ситуация урегулирована в Донбассе и значительно раньше. Непросто очень. Да, мировая практика знает Нагорный Карабах (25 лет, — ред.), Северная Ирландия за 20 лет, Колумбия за 50 лет, Палестина…Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирландии (конфликт, — ред.) похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — сказал Марчук.

Он подчеркнул, что в Украине есть свой феномен гибридной войны на Донбассе, пишет Liga.net

По его словам, для мирового сообщества участие РФ в конфликте на Донбассе очевидно.

"У нас феномен, с одной стороны, очень тяжелый – замаскированное участие РФ, а с другой стороны – всем стало ясно в Европе и в мире. Даже то, что Курт Волкер после первых визитов очень четко все прояснил. И поэтому есть все виды санкций против РФ и фактически ее изоляция от крупной политической жизни...", – заявил политик.

Но, предположил Марчук, ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

"Потому что Россия опередила запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько больших важных мировых соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность. Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", — объяснил он.

Марчук также считает, что РФ практически перестроила свои вооруженные силы во внешнеполитический фактор как элемент внешней политики.

"С одной стороны, для России санкции очень негативно влияют, а с другой стороны, они, как говорят, закусив удила, пошли на сильную динамизацию военного компонента, особенно во внешней политике. С другой стороны, приучают население, что для них это же не проблема, что ухудшение материального состояния — это ж "враги" кругом (виноваты, — ред.), т.е. насаждение формулы "окруженной крепости" — нужно все терпеть", — отметил он.

Он также заявлял, что перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН в Донбассе пока нет.

Напомним, Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что в 2018 году удастся остановить ведения активных боевых действий на Донбассе.