Главные заявления Волкера: Россия притворяется, прямые контакты с боевиками затянут конфликт на Донбассе

Для жителей Донбасса 2017 год был самым жестоким с момента начала конфликта. И возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как этого требует Кремль, только затянет это противостояние.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время выступления в аналитическом центре Атлантический совет (Atlantic Cousil), сообщает "Голос Америки".

"2017-й является годом с наибольшим уровнем насилия в конфликте с момента его начала", — отметил он, добавив, что прошлая ночь была одной из тех ночей, когда уровень насилия был одним из самых высоких в этом году, начиная с февраля.

"Россия продолжает отрицать свою собственную роль в этом (конфликте на Донбассе — ред.), и именно поэтому так тяжело это урегулировать с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет ничего общего с силами, которых она создала, которыми она командует, которых она контролирует, с сепаратистскими руководящими органами, в которых она меняет по своему желанию лидеров, как она это сделала в Луганске в прошлом месяце", — отметил спецпредставитель США.

"Россия притворяется, что ее там нет. Она настаивает, чтобы в рамках "нормандского процесса"... велись дела с представителями Луганска и Донецка, которых Россия создала. Хотя они являются неравными и незаконными партнерами. Она настаивает, чтобы Украина делала это. В стремлениях, чтобы выяснить, будет ли Россия готова изменить курс, отвести свои силы и согласиться на миротворческую силу в регионе (на Донбассе), Россия сказала "нет", потому что "вы должны иметь дело с людьми из Луганска и Донецка". И последствия этого будут заключаться только в легитимизации ее присутствия и приведут к дальнейшему затягиванию конфликта", — подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель заявил, что в позиции США нет изменений касательно решения о предоставлении Украине летального оружия.

США не мають змін у рішенні щодо надання Україні летальної зброї - Курт Волкер — Голоc Амepики (@chastime) 19 грудня 2017 р.

Кроме того, Волкер заявил, что предложил встретиться с представителем Кремля Владиславом Сурковым в январе 2018 года. Место и день не уточняли.

Курт Волкер: США запропонували Росії зустріч Волкера та Суркова провести у січні наступного року. Місце і день не уточнювали. — Голоc Амepики (@chastime) 19 грудня 2017 р.

Напомним, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы "напряженной морально-психологической обстановки" и "пренебрежительного отношения украинских военнослужащих".

Кроме того, украинские наблюдатели-офицеры покинули "ЛНР" и "ДНР".