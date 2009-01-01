Дипломат объяснил, почему оккупированный Донбасс может стать "диким полем"

Эти территории пуповиной соединены с Украиной, говорит Безсмернтый.

Оккупированный Донбасс может стать «диким полем» informator.su

Если отдельные территории Донецкой и Луганской областей не реинтегрируються с Украиной, то оккупированный регион после деиндустриализации превратиться в "дикое поле".

Об этом бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней координационной группы в Минске Роман Безсмертный сообщил в комментарии InfoResist.

"Эти территории пуповиной соединены с Украиной. У них есть два пути. Первый — они реинтегрируются на цивилизованных условиях, второй — превращаются в последствия депопуляции, деиндустриализации, в дикое поле", — отметил Безсмертный.

По его словам, оккупированный Донбасса не сможет повторить судьбу Абхазии или Осетии.

"По той причине, что они не могут существовать без этого перечня базовых вещей, которые связаны просто с существованием человека без Украины. Это вода, электроэнергия, транспорт, инфраструктура – куда вы не посмотрите, везде это связано", — резюмировал Безсмертный.

Напомним, ранее эксперт назвал единственный путь решения проблемы Донбасса.