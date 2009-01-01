Добрая воля или шантаж. Почему Путин "согласен" на введение миротворцев на Донбасс

Хозяин Кремля хочет навязать мнение, что вооруженный конфликт носит чисто внутренний характер.
Заявление Путина о поддержке введения на Донбасс миротворческой миссии — политическое. С одной стороны, он якобы демонстрирует готовность к диалогу. С другой — фактически предлагает неприемлемые условия для Запада и Украины. В первую очередь, введение миротворцев должно быть согласовано с террористическими Л/ДНР. То есть Киев должен сесть за стол переговоров с террористами, а не со страной-агрессором — Россией.
Это заявление Путина — якобы демонстрация "доброй воли" Москвы по ситуации на востоке Украины и поисков путей его урегулирования. Таким образом Путин вновь пытается навязать всем мнение, что вооруженный конфликт в Украине вызван не внешним военным вмешательством России, а носит чисто внутренний характер.
Подобные заявления президента РФ фактически сводят на нет все наши дипломатические усилия по признанию России страной-агрессором и выведению из формата переговоров представителей террористических "республик" Донбасса. Кроме того, Путин говорит даже не о миротворцах, а о лицах, которые должны обеспечить безопасность миссии ОБСЕ. А это разные вещи.
Дьявол кроется в деталях. И эти детали Путин четко подчеркнул в своем заявлении. Президент РФ прекрасно понимает, что введение миротворцев возможно при участии обеих сторон конфликта. Поэтому вопрос миротворцев он нивелирует введением неких "сил". А это могут быть и силы РФ, как это было в Грузии.
Главное, что Путин согласен на введение миротворцев только по линии разграничения. Хотя он понимает, что это заявление неприемлемо для Украины и наших западных партнеров.
Иными словами, РФ оставляет за собой полный контроль над украинско-российской границей. Хотя именно на передаче контроля над границей настаивает Украина, и это основное требование участников переговоров в "нормандском" и "минском" форматах.
Таким образом, слова Путина можно расценивать как шантаж.
фото: kremlin.ru