Добрая воля или шантаж. Почему Путин "согласен" на введение миротворцев на Донбасс

Хозяин Кремля хочет навязать мнение, что вооруженный конфликт носит чисто внутренний характер.

Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФзаявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу решению конфликта на востоке Украины и поручил МИД России внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В то же время российский президент подчеркнул, что речь может идтии только на линии разграничения.

Заявление Путина о поддержке введения на Донбасс миротворческой миссии — политическое. С одной стороны, он якобы демонстрирует готовность к диалогу. С другой — фактически предлагает неприемлемые условия для Запада и Украины. В первую очередь, введение миротворцев должно быть согласовано с террористическими Л/ДНР. То есть Киев должен сесть за стол переговоров с террористами, а не со страной-агрессором — Россией.

Это заявление Путина — якобы демонстрация "доброй воли" Москвы по ситуации на востоке Украины и поисков путей его урегулирования. Таким образом Путин вновь пытается навязать всем мнение, что вооруженный конфликт в Украине вызван не внешним военным вмешательством России, а носит чисто внутренний характер.

Подобные заявления президента РФ фактически сводят на нет все наши дипломатические усилия по признанию России страной-агрессором и выведению из формата переговоров представителей террористических "республик" Донбасса. Кроме того, Путин говорит даже не о миротворцах, а о лицах, которые должны обеспечить безопасность миссии ОБСЕ. А это разные вещи.

Дьявол кроется в деталях. И эти детали Путин четко подчеркнул в своем заявлении. Президент РФ прекрасно понимает, что введение миротворцев возможно при участии обеих сторон конфликта. Поэтому вопрос миротворцев он нивелирует введением неких "сил". А это могут быть и силы РФ, как это было в Грузии.

Главное, что Путин согласен на введение миротворцев только по линии разграничения. Хотя он понимает, что это заявление неприемлемо для Украины и наших западных партнеров.

Иными словами, РФ оставляет за собой полный контроль над украинско-российской границей. Хотя именно на передаче контроля над границей настаивает Украина, и это основное требование участников переговоров в "нормандском" и "минском" форматах.

Таким образом, слова Путина можно расценивать как шантаж.

Дмитрий Снегирев

фото: kremlin.ru