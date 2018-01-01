"Джавелины их не остановят": Тука объяснил, как "дожать" Россию

Замминистра считает, что Запад занял "двойственную позицию".

Георгий Тука УНИАН

Об этом в колонке для "Нового времени" пишет замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Мы наблюдаем обострение провокационных действий со стороны России на всех фронтах - и это будет продолжаться до тех пор, пока Россию не дожмут. А это можно сделать, по-моему, только путем ужесточения санкций. К сожалению, нынешний санкционный режим не слишком действенный, поэтому России откровенно плевать на него. И Джавелины их не остановят. Это не тооружие, и его не так много, чтобы остановить РФ. Тактически, это может отбить охоту осуществлять на каком-то направлении танковые атаки. Но никак не стратегически", - пишет Тука.

Вместе с тем замминистра считает, что Запад занял "двойственную позицию".

"Мне бы хотелось, чтобы к этому времени (парламентским и президентским выборам в Украине. - Прим.) мировые лидеры как-то повлияли на ситуацию, но никаких внешних признаков такого сценария я не вижу. К сожалению, их позиция (в основном в Европе), какая-то двойственная. Особенно в Австрии и Италии. Германия с Францией пока стоят непоколебимо, но надолго ли?" - размышляет Тука.

Чиновник предполагает, что после ЧМ-2018 возможна эскалация противостояния, так как "у Путина будут развязаны руки". При этом замминистра предупреждает о дестабилизации внутри страны.

"В то же время наша страна вступает в довольно нестабильный период избирательной гонки, когда популисты разного сорта начнут вешать на уши лапшу и расшатывать ситуацию изнутри".

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил уверенность, что режим президента Владимира Путина в РФ рано или поздн падет - на протяжении максимум десяти лет. "Существующий ныне архаичный, примитивный, заскорузлый, клерикальный, имперско-националистический режим, живущий представлениями начала XX века, в XXI-м долго существовать не сможет. Это очевидно", - отметил Эйдман.

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