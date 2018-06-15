Социолог спрогнозировал, когда в России закончится "путинский ужас"

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман уверен, что в РФ рано или поздно режим президента Владимира Путина падет, на протяжении максимум десяти лет "путинский ужас" закончится.

В России восстановится европейская демократия, которая будет развиваться вместе с цивилизованным обществом, иной альтернативы нет, рассказал эксперт в интервью After Empire.

"Существующий ныне архаичный, примитивный, заскорузлый, клерикальный, имперско-националистический режим, живущий представлениями начала XX века, в XXI-м долго существовать не сможет. Это очевидно", — отметил собеседник.

Эйдман считает, что российская и мировая история движется волнообразно. "Она (история - ред.) доходит до какого-то одного предела и затем движется к другому. И вот когда это новейшее российское имперство дойдет до пика своего абсурда – тогда маятник качнется в другую сторону", - сказал он.

Социолог отметил, что "существующий ныне архаичный, примитивный, заскорузлый, клерикальный, имперско-националистический режим, живущий представлениями начала XX века", в XXI-м долго существовать не сможет, и рано или поздно ему придет конец.

"В каких случаях может измениться ситуация? Например, куда-то исчезнет Путин. Ну, все мы смертны, мало ли что там может с ним случиться. Это первый вариант, второй – если произойдет какой-то крупный внешнеполитический провал. Например, полностью рухнет эта вся военная авантюра против Украины и Сирии и голодные толпы "ихтамнетов" вернутся в Москву. Третий вариант – резкое падение цен на нефть и вследствие этого крупный экономический кризис в России, которая живет почти исключительно сырьевым экспортом. Четвертый вариант – молодежь, о которой я говорил, быстро самоорганизуется и выйдет на политическую арену всерьез", - резюмировал Эйдман.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что самыми уязвимыми местами режима Владимира Путина, в частности, являются активы главы государства за рубежом.