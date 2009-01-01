Генерал СБУ рассказал, что покажет Путину парад ко Дню Независимости Украины

Учитывая мировоззрение российского руководства, можно утверждать, что все это России очень не понравится, говорит Александр Скипальский.

Александр Скипальский Главред

Своим участием взападные страны открыто подчеркивают свое отношение к Украине и ее безопасности, демонстрируют свою солидарность с украинским народом и поддержку украинской независимости и самостоятельности.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"Все это покажет Путину, что Украина — не одна, что Украину поддерживают ведущие страны Европы и Америка. Это очень важный положительный для Украины момент", — говорит военный эксперт.

"Учитывая мировоззрение российского руководства, можно утверждать, что все это России очень не понравится. Безусловно, российское руководство из-за этого не изменит своего поведения, однако оно будет вынуждено учитывать этот факт, что, в свою очередь, нанесет удар по его фантазии о том, что Украина слаба, никому не нужна, и с ней легко можно разделаться. Такая демонстрация поддержки Украины со стороны более десятка стран заставит Россию быть более внимательной и осторожной по отношению к Украине", — подчеркнул генерал СБУ.

"Также 24 августа в Украину прибудет глава Пентагона Меттис. Однако министр обороны США будет встречаться не столько с Порошенко или Полтораком, сколько с украинцами. Он поддерживает и Украину как самостоятельное государство, и украинцев, прекрасно понимая, что украинцы, стремясь стать европейским государством, находятся под колоссальным давлением российской агрессии и внутренних проблем, которые создает власть. Однако власть приходит и уходит, а народ остается. Так что Мэттис своим визитом продемонстрирует солидарность с украинским народом, а также теми воинами, которые сегодня находятся в окопах на передовой. А по поводу встречи Мэттиса с Порошенко и Полтораком не стоит испытывать особой эйфории", — подытожил Александр Скипальский.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду", зачем Украине парад на День Независимости.

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