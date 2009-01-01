Генпрокуратура вручила подозрение главе Фонда госимущества

Украинские прокуроры начали дело против высокопоставленного чиновника
Соответствующее сообщение сегодня, в четверг, 23 ноября, на своей странице в Facebook опубликовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, преступление было совершено в январе 2013-го.
"История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно - даром", - написал Луценко.
По информации генерального прокурора, подозреваемые действовали через схему аренды с правом приватизации в случае улучшения помещения.
"Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частному ООО", - объяснил Луценко.
Как пишет генпрокурор, именно Трубаров, который тогда руководил столичным отделением Фонда госимущества, не предпринял положенных мер контроля и подписал незаконный договор.
Глава ГПУ также сообщил, что накануне, 22 ноября, чиновник был допрошен следователями прокуратуры.
"Еще вчера Трубарова должны были задержать. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - добавил Луценко.