Генпрокуратура вручила подозрение главе Фонда госимущества

Украинские прокуроры начали дело против высокопоставленного чиновника

Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров 112.ua

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство, посвященное незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики. Одним из подозреваемых по нему является нынешний руководитель Фонда государственного имущества страны Виталий Трубаров.

Соответствующее сообщение сегодня, в четверг, 23 ноября, на своей странице в Facebook опубликовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, преступление было совершено в январе 2013-го.

"История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно - даром", - написал Луценко.

По информации генерального прокурора, подозреваемые действовали через схему аренды с правом приватизации в случае улучшения помещения.

"Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частному ООО", - объяснил Луценко.

Как пишет генпрокурор, именно Трубаров, который тогда руководил столичным отделением Фонда госимущества, не предпринял положенных мер контроля и подписал незаконный договор.

Глава ГПУ также сообщил, что накануне, 22 ноября, чиновник был допрошен следователями прокуратуры.

"Еще вчера Трубарова должны были задержать. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано. Оперативности и удачи коллегам", - добавил Луценко.