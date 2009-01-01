Геращенко о резолюции ПАСЕ: заявления венгров и румын выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине

Украина ждет транспарентности — чтобы и наша диаспора в соседних странах имела право на изучение родного языка.

Делегация Украины в ПАСЕ. Facebook.com Резолюция ПАСЕ относительно рекомендаций Украине по закону "Об образовании" в части языков национальных меньшинств, принятая по инициативе венгерской и румынской делегации, имеет двойные стандарты.

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине.

"Также их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира. Это нечестно — использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями", — отметила Геращенко. При этом она подчеркнула, что Украина остается открытой к диалогу.

"Мы готовы обсуждать любые наши законы, потому что они европейские. И мы ждем транспарентности — чтобы и украинская диаспора в соседних странах имела право на изучение украинского", — добавила первый заместитель председателя ВР.

"Нам удалось сбить почти все одиозные поправки, к сожалению, не все. Ждем заключения Венецианской комиссии и работаем дальше над реформированием страны и над усилением нашего единства. Внутри страны и извне", — отметила Геращенко.

Напомним, 12 октября, в ПАСЕ приняли резолюцию с рекомендациями Украины по закону "Об образовании" в части языков национальных меньшинств.

Напомним, что Венгрия будет требовать ввести санкции против Украины, если новый закон "Об образовании" не будет отозван.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В связи с этим, Будапешт планирует инициировать на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр Соглашения.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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