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ГПУ вызывает Аксенова, Константинова и Поклонскую для проведения следственных действий

Сегодня, 18:57

В случае неявки без уважительных причин на подозреваемых может быть наложено денежное взыскание.

ГПУ
espreso.tv
Генеральная прокуратура вызывает для проведения следственных действий 27 февраля "председателя Совета министров" аннексированного РФ Крыма Сергея Аксенова и бывшего "прокурора" полуострова, действующего нелегитимного депутата Государственной думы России Наталью Поклонскую.

Повестка опубликована на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает censor.net.

Указано, что Генпрокуратура вызывает Аксенова и Поклонскую на 27 февраля в Киев для вручения нового подозрения и проведения следственных действий.

Также на эту дату Генпрокуратурой вызываются "министр внутренних дел" Крыма Сергей Абисов, экс-"председатель Законодательного собрания Севастополя" Юрий Дойников, экс-начальник Службы безопасности Украины по Крыму Петр Зима, экс-"председатель Госсовета" Крыма Владимир Константинов, "начальник Пограничной службы" Крыма Виктор Мельниченко, "советник главы Совмина" Рустам Темиргалиев, бывший "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый и "начальник МЧС" Крыма Сергей Шахов.

Генпрокуратура подчеркивает, что в случае неявки без уважительных причин на подозреваемых может быть наложено денежное взыскание в размере до 1,6 тыс. гривен (0,5 размера минимальной зарплаты) или применен привод.

Также неявка может быть основанием для начала специального (заочного) расследования в отношении подозреваемых. 

Напомним, в ГПУ раскрыли, как задержанный в Авдеевке крымчанин помогал боевикам.

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ГПУ, Аксенов, Константинов, Поклонская, следственные действия
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