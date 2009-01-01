ГПУ вызывает Аксенова, Константинова и Поклонскую для проведения следственных действий

В случае неявки без уважительных причин на подозреваемых может быть наложено денежное взыскание.

Генеральная прокуратура вызывает для проведения следственных действий 27 февраля "председателя Совета министров" аннексированного РФ Крыма Сергея Аксенова и бывшего "прокурора" полуострова, действующего нелегитимного депутата Государственной думы России Наталью Поклонскую

Повестка опубликована на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает censor.net.

Указано, что Генпрокуратура вызывает Аксенова и Поклонскую на 27 февраля в Киев для вручения нового подозрения и проведения следственных действий.

Также на эту дату Генпрокуратурой вызываются "министр внутренних дел" Крыма Сергей Абисов, экс-"председатель Законодательного собрания Севастополя" Юрий Дойников, экс-начальник Службы безопасности Украины по Крыму Петр Зима, экс-"председатель Госсовета" Крыма Владимир Константинов, "начальник Пограничной службы" Крыма Виктор Мельниченко, "советник главы Совмина" Рустам Темиргалиев, бывший "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый и "начальник МЧС" Крыма Сергей Шахов.

Генпрокуратура подчеркивает, что в случае неявки без уважительных причин на подозреваемых может быть наложено денежное взыскание в размере до 1,6 тыс. гривен (0,5 размера минимальной зарплаты) или применен привод.

Также неявка может быть основанием для начала специального (заочного) расследования в отношении подозреваемых.

Напомним, в ГПУ раскрыли, как задержанный в Авдеевке крымчанин помогал боевикам.