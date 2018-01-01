Климкин изложил свою "простую позицию" в споре о погибших Украины и Польши

Глава МИД подчеркнул, что готов поехать на любое место гибели поляков и отдать им дань уважения

Павел Климкин УНИАН

Выступая на Форуме местного развития в Трускавце, глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина и Польша должны вместе работать над вопросом эксгумации своих граждан, которые погибли во время Второй мировой войны, а также в послевоенные годы.

"Моя позиция простая. Должны работать над вопросами эксгумации вместе, чтобы доверять друг другу. Мы убедили польскую сторону, что должны начать это в Грушовичах. Это было важно для нас, поскольку памятник был разрушен. И когда камни с этого памятника потом были вкатаны в дорогу местной властью, это для нас не просто политически было неприемлемо, это было эмоционально неприемлемо", - сказал Климкин, отвечая на вопросы о результатах польско-украинских раскопок, осуществлявшихся в Грушовичах на месте разрушенного в Польше памятника воинам УПА, передает "Укринформ".

Министр добавил, что "польская сторона должна была сделать этот шаг, и она его сделала, и теперь результаты этой эксгумации должны быть оценены именно вместе".

Климкин подчеркнул, что готов поехать на любое место гибели поляков и отдать им дань уважения, но таких же действий ожидает и от польской стороны.

Ранее в польском городе Вроцлаве появился круговой перекресток, которому в официальной обстановке присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко. На открытии присутствовали польские чиновники и звучали гимны Украины и Польши.

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