Круговой перекресток в Польше назвали именем генерала армии УНР: фото

В польском городе Вроцлаве появился круговой перекресток, которому в официальной обстановке присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, опубликовав на своей странице в Twitter соответствующие фото.

Как информирует Wyborcza.pl, на открытии присутствовали польские чиновники и звучали гимны Украины и Польши.

Председатель городского совета Вроцлава Яцек Оссовский на торжественном мероприятии заявил, что наименование перекрестка именем Безручко можно назвать "еще одним символом нашей общей истории".

Напомним, Марко Безручко с августа 1920 командовал Средней группой войск Армии УНР. Вместе с начальником штаба 6-й Сечевой дивизии полковником Всеволодом Змиенко возглавлял героическую оборону города Замостье 28 августа - 2 сентября 1920 года и вышел победителем в боях союзных польско-украинских войск (6-сечевая стрелковая дивизия УНР и 31-й польский полк) против первой конной армии Буденного. Работал в Варшаве в польском военном картографическом институте. Был председателем Украинского клуба. С ноября 1940 года, после смерти генерала Сальского занял его пост министра эмигрантского правительства. В 1931-1935 годах - председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве.

Как ранее сообщалось, в польском городе Перемышль 3 июня прошел традиционный марш памяти воинов Украинской Народной Республики, в котором приняло участие несколько тысяч человек.