Кучма обвинил Россию — создает на Донбассе замороженный конфликт

Ситуация на востоке Украины отличается от обстановки в Приднестровье, считает экс-президент.

Леонид Кучма УНИАН

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент нашей странызаявил, что Россия создает на Донбассе замороженный конфликт.

Об этом говорится на сайте "5 канала".

В то же время политик считает, что ситуация на востоке украинского государства отличается от обстановки в непризнанном Приднестровье.

"На территории бывшего Советского Союза появляется еще один замороженный конфликт", — отметил экс-президент.

По его словам, "мы видим, что у России нет никакого желания, чтобы он исчез". "Но это будет не Приднестровье — замороженный конфликт. У Приднестровья нет границ с Российской Федерацией, а здесь (на Донбассе — Ред.) граница — более 400 км. Это такая будет для Украины головная боль!", — добавил Кучма.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко говорил, что на востоке Украины не замороженный конфликт, там идет "настоящая горячая война", на Донбассе страна противостоит РФ.

Видео: 5 канал