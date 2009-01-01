Кучма обвинил Россию — создает на Донбассе замороженный конфликт

Ситуация на востоке Украины отличается от обстановки в Приднестровье, считает экс-президент.
Об этом говорится на сайте "5 канала".
В то же время политик считает, что ситуация на востоке украинского государства отличается от обстановки в непризнанном Приднестровье.
"На территории бывшего Советского Союза появляется еще один замороженный конфликт", — отметил экс-президент.
По его словам, "мы видим, что у России нет никакого желания, чтобы он исчез". "Но это будет не Приднестровье — замороженный конфликт. У Приднестровья нет границ с Российской Федерацией, а здесь (на Донбассе — Ред.) граница — более 400 км. Это такая будет для Украины головная боль!", — добавил Кучма.
Напомним, в апреле президент Петр Порошенко говорил, что на востоке Украины не замороженный конфликт, там идет "настоящая горячая война", на Донбассе страна противостоит РФ.
Видео: 5 канал