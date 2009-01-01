Министр информполитики Стець написал заявление об оставке

И.о. министра информационной политики будет первый заместитель министра Эмине Джапарова.
Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте министерства.
"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — отметил госсекретарь МИП Артем Биденко.
Он добавил, что сейчас Стець находится на больничном.
Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Отметим, что ранее Стець уже намекал на свою отставку.
Напомним, что ранее Тарас Кутовой написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.