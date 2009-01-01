Министр информполитики Стець написал заявление об оставке

И.о. министра информационной политики будет первый заместитель министра Эмине Джапарова.

Юрий Стець УНИАН

В среду, 31 мая, министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте министерства.

"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — отметил госсекретарь МИП Артем Биденко.

Он добавил, что сейчас Стець находится на больничном.

Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Отметим, что ранее Стець уже намекал на свою отставку.

Напомним, что ранее Тарас Кутовой написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.