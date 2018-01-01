Москаль рассказал о провокациях на Закарпатье

В регионе миссия ОБСЕ не нужна, считает губернатор.

На Закарпатье было две провокации, отметил Геннадий Москаль УНИАН

В Закарпатской области венгерская община не подвергается "нападениям", в регионе было две провокации, одну из них сделали поляки из праворадикальной "Фаланги", а вторую — люди из Кропивницкого и Черкасс, причем за деньги.

В регионе спокойно существуют "Общество венгров Закарпатья" и "Демократический союз венгров", рассказал губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время чата на "Главреде".

"На Закарпатье действительно было две провокации. Одну из них сделали поляки из праворадикальной "Фаланги", а вторую — люди из Кропивницкого и Черкасс, причем за деньги, за тысячу долларов. И это были люди, которые не имеют никаких симпатий к "правым" или "левым", либералам или социал-демократам. Причем оба были участниками АТО, оба имеют высшее военное образование", — отметил собеседник.

По словам чиновника, провокации осуществляются для того, чтобы расшатать ситуацию на границе с Евросоюзом. "Если мы, Закарпатье, где-то упустим момент, за нами процесс пойдет дальше, и все это перекинется на Черновицкую область… Нам на Закарпатье миссия ОБСЕ не нужна. Мы сами можем справиться с ситуацией…", — добавил губернатор.

Ранее Геннадий Москаль говорил "Главреду", что на Закарпатье сепаратистских настроений нет, "это однозначно". Губернатор утверждал, что регион является многонациональным, и его жители очень болезненно воспринимают те ярлыки, которые на них пытаются навешивать.