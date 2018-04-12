Москаль сказал, есть ли сепаратизм на Закарпатье

Губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что на Закарпатье нет сепаратизма.

Регион является многонациональным, рассказал чиновник во время чата на "Главреде".

"Сепаратистских настроений на Закарпатье нет. Это однозначно. И это вам подтвердит любой", — отметил собеседник.

По его словам, "такие слухи — это часть информационной атаки, которую пытались осуществить на Закарпатье, когда хотели создать представление, что в этой области живут одни сепаратисты, контрабандисты, владельцы частного границы и супер-контрабантист Аттила (Аттила Горват — Ред.)".

"Именно такой "собирательний" образ Закарпатья пытаются создать. Но — здесь нет сепаратизма. Люди здесь не хотят ничего такого — ни венгры, ни румыны, ни словаки, ни кто-либо другой. И, наоборот, жители Закарпатья очень болезненно воспринимают те ярлыки, которые на них пытаются навешивать", — подчеркнул губернатор.

Напомним, в декабре 2017 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма.