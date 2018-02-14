Венгерское меньшинство отказалось консультироваться по "языковому вопросу" - Минобразования

Глава Министерства образования Украины Лилия Гриневич заявила, что представители венгерского этнического меньшинства отказались проводит консультации насчет относительно языка преподавания в школах.

По данным министра, они полностью отказались от участия в консультациях по языку образования, которые были запланированы на 14 февраля, сообщает издание "Европейская правда".

Чиновница также напомнила, что аналогичные встречи уже состоялись в Берегово, Ужгороде и в Киеве. Все они были посвящены поиску путей выхода из кризиса, возникшего после оглашения Венгрией своей позиции по новому украинскому закону "Об образовании".

"Сегодня должны продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в этих консультациях из-за представления народных депутатов от "Оппозиционного блока" в Конституционный суд", - заявила Гриневич.

Напомним, ранее представители Венгрии назвали условия, при которых они готовы начать с Украиной диалог по закону "Об образовании".