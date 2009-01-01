"Москва в тупике". Эксперт объяснила, почему Кремль не готов к новой Холодной войне

Кремль перевернул глобальную шахматную доску вверх дном, пишет Шевцова.

Москва в тупике, считает Шевцова

Наступившая после Холодной войны эра размытых, постмодернистских норм стала идеальной средой для российских игр в обман, притворство и дискредитацию. Стремление Запада сблизиться с Россией привело к тому, что он начал подыгрывать Кремлю. Тот, в свою очередь, лишь делал вид, что уважает западные ценности.

Такое мнение высказала российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова, пишет "Новое время".

По ее словам, некоторое время казалось, что российская система может бесконечно оставаться в этой серой зоне, подрывая Запад изнутри, но избегая явной борьбы за власть и господство.

"Постмодернизм — с его эклектическим релятивизмом, двойственными стандартами, размытыми гранями между законным и незаконным, правдой и ложью, миром и войной, принципами и прагматизмом — является идеальной средой для процветания такой системы как российская", — считает она.

"Россия стала бенефициаром либерального порядка и глобализации, преуспев в использовании ресурсов и слабости Запада для приостановки собственного распада и создания видимости стойкости", — пишет эксперт.

Она подчеркнула, что аннексия Крыма разрушила эту, казалось бы, идеальную формулу сосуществования. Запад был вынужден реагировать (хоть и неохотно), и прибег к тактике сдерживания. Россия в ответ начала антизападную мобилизацию.

"Кремль перевернул глобальную шахматную доску вверх дном. Выгодным для России отношениям с Западом пришел конец. Это может показаться странным и иррациональным, однако этому есть свое логическое объяснение. Москва оказалась в тупике: с одной стороны, Кремль не мог позволить Украине сбежать на Запад, поскольку это подорвало бы его статус великой державы и было бы расценено как проявление слабости; с другой стороны, Кремль пытался избежать конфронтации с Западом. Решившись на аннексию Крыма, российские власти надеялись, что им простят захват чужих земель – так же, как это было в Грузии. Возможно, так бы и случилось — если бы не война на Донбассе", — отметила политолог.

"Россия не была готова ни к новой Холодной войне, ни к многополярному мировому порядку (несмотря на то, что Кремль ратовал за него). Российский политический класс, привыкший к благам глобализации и потребительской жизни на западный манер, безусловно, не хотел, чтобы мир, в отсутствие американского первенства, скатился в состояние дарвиновской борьбы за выживание. События 2015-2016 годов доказали, что Кремль по-прежнему отчаянно пытается вернуться к диалогу с Америкой, хотя на этот раз стремится занять более заметное место за столом", — резюмировала Шевцова.

Напомним, ранее политолог спрогнозировал, какие гадости Украина и Запад могут ожидать от Путина.