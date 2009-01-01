На Донбассе боевики более 70 раз стреляли, силы АТО понесли потери

На востоке нашей страны террористы использовали разное оружие.

Каска, иллюстрация Reuters

В понедельник, 6 марта, вбоевики 71 раз стреляли, один украинский военнослужащий погиб, двое — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.

На Мариупольском танки врага били по Водяному и Лебединскому.

Из минометов злоумышленники атаковали Чермалык, Талаковку, Павлополь, Водяное, Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия — три последних и Новотроицкое, Широкино. Также по Водяному и Широкино противник вел огонь из вооружения БМП, работали снайперы.

На Донецком направлении из минометов разных калибров боевики обстреливали Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, из гранатометов и стрелкового оружия — Пески, Верхнеторецкое, Каменку и Невельское. По Каменке стрелял снайпер.

"На Луганском направлении из 120-мм минометов обстреляли Новоалександровку, Новотошковское, Крымское, из гранатометов — Троицкое", — добавили в ведомстве.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України