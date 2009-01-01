На Луганщине боевики обстреляли опорник сил АТО из танка — получили удар в ответ

У Попасной террористы попытались обострить обстановку, но нарвались на ответный огонь.

Танк боевиков, иллюстрация Reuters

Вчера, 11 октября, на Луганском направлении5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, вечером противник провел два мощных обстрела позиций ВСУ вблизи Крымского (Славяносербский район). Враг обстреливал наши опорные пункты из танка, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, выпустил в сторону наших позиций 10 минометных снарядов. В ответ наши военнослужащие были вынуждены открывать огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

Также после 20:00 противник совершил три обстрела позиций ВСУ вблизи Новоалександровки (Попаснянского района) из стрелкового оружия и ручного гранатомета. Во всех случаях украинские подразделения открывали ответный огонь, добавил Мотузяник.

Напомним, всего в течение прошлых суток боевики 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ ВСУ оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.