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На Луганщине боевики обстреляли опорник сил АТО из танка — получили удар в ответ

Сегодня, 14:10

У Попасной террористы попытались обострить обстановку, но нарвались на ответный огонь.

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Танк боевиков, иллюстрация Reuters
Вчера, 11 октября, на Луганском направлении боевики и российские военные на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, вечером противник провел два мощных обстрела позиций ВСУ вблизи Крымского (Славяносербский район). Враг обстреливал наши опорные пункты из танка, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, выпустил в сторону наших позиций 10 минометных снарядов. В ответ наши военнослужащие были вынуждены открывать огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

Также после 20:00 противник совершил три обстрела позиций ВСУ вблизи Новоалександровки (Попаснянского района) из стрелкового оружия и ручного гранатомета. Во всех случаях украинские подразделения открывали ответный огонь, добавил Мотузяник.

Напомним, всего в течение прошлых суток боевики 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ ВСУ оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.

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