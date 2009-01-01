На митинге под Радой Саакашвили уже захотел отставки Порошенко

Лидер "Движения новых сил" призвал киевлян прийти под Раду.

Михеил Саакашвили под Администрацией президента, иллюстрация

Лидер партии "Движение новых сил"призвал митингующих под Верховной Радой, в случае невыполнения их требований, настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Об этом Саакашвили заявил со сцены во время митинга на площади Конституции возле Верховной Рады, сообщает УНИАН.

"Если сегодня Порошенко в последний раз не услышит нас и попытается выиграть время, как он делает все эти три года, тогда, мне кажется, нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади.

Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда, присоединиться к нам и требовать только одного — уже чтобы Порошенко подумал, чтобы уйти со своего поста", — заявил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в центре Киева — под Верховной Радой — начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.

Напомним, что глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко заявил, что требования организаторов митинга под Радой слишком далеки от интересов народа.