Надавить на агрессора. Военный эксперт объяснил, как Волкер может заставить РФ отступить

Чтобы поставить агрессора на место в Совбезе, ООН необходимо осуществить ряд важных шагов, отметил Карин.

Курт Волкер radiosvoboda.org

Для того, чтобы заставить Россию уйти с Донбасса специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер имеет весь инструментарий.

Об этом рассказал военный обозреватель Юрий Карин в материале для "Апострофа".

"Курт Волкер, как представитель Госдепартамента США, располагает достаточным инструментарием для того, чтобы надавить на российское руководство и заставить его пойти на серьёзные уступки — вывести свои войска с Донбасса. И самое главное то, что, как выразился сам дипломат, он готов к подобным действиям", — отметил военный обозреватель.

Для этого, он, по словам Карина, приложит усилия чтобы признать Россию агрессором на разных уровнях. Это необходимо, считает эксперт, чтобы не дать России протолкнуть в ООН свой вариант резолюции по миротворцам.

"Опять же, чтобы поставить агрессора на место в Совбезе, ООН необходимо осуществить ряд важных шагов, которые могут усилить наши совместные позиции по вопросу введения миротворцев без вето РФ. Дипломаты, юристы и аналитики среди прочего видят решения в пользу Украины в международных судах, решениях Генассамблеи ООН, украинском законодательстве в том числе", — заявил он.

Карин отметил, что Волкер, в том числе, поддержал и украинский законопроект о деоккупации Донбасса. Все вместе, считает Карин, поможет США провести реформу ООН и вытолкнуть Россию с Совбеза.

Напомним, ранее Волкер, говоря о миротворцах на Донбассе, заявил, что РФ должна вывести войска, боевикам не место на переговорах.