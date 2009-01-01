Накануне выборов в России Путин может пойти на обострение на Донбассе — политолог США

Мне трудно представить, что Путин мог бы предпринять в Украине, чтобы привести к национальному самоубийству России, отметил Гобл.

Владимир Путин Reuters

Накануне выборов в России президент РФ Владимир Путин может решиться на эскалацию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил политолог, экс-специальный советник Госдепартамента США по национальным проблемам Советского Союза и стран Балтии Пол Гобл в интервью "Обозревателю".

"К сожалению, такая вероятность есть. Мне трудно представить, что Путин мог бы предпринять в Украине, чтобы привести к национальному самоубийству России. Украина не является членом альянса, поэтому не может ссылаться на положения статьи 5", — отметил Гобл.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы объяснил, зачем Путин решил вернуть беженцев на Донбасс.