"Народный фронт" обнародовал резолюцию съезда партии

Партия выступает за переход Украины к парламентско-президенсткой форме правления.

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Об этом говорится в резолюции сьезда политической партии, опубликованный на сайте "Народного фронта".

Переход к парламентско-президентской форме правления, говорится в документе, должен состояться через приведение в соответствие действующей Конституции Украины законов Украины "О Кабинете министров Украины", "О центральных органах исполнительной власти", "О Службе безопасности Украины", "О Национальной гвардии Украины", "О телевидении и радиовещании" и других актов законодательства".

"Народный фронт" выступает за принятие законодательства об усилении контрольных функций парламента, введение института ответственности президента Украины и института ответственности народных депутатов Украины", - говорится в документе.

Отмечается также проведение честных и демократических выборов президента Украины и Верховной Рады Украины в сроки, определенные Конституцией Украины.

НФ в резолюции указывает на необходимость начать "широкую публичную дискуссию относительно необходимости внесения изменений в Основной Закон Украины в части обеспечения реального баланса сдержек и противовесов между институтом президента, законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти".

Среди приоритетов перечислены продолжение политики децентрализации, ликвидация института глав областных и районных государственных администраций и введение института префектов, завершение судебной реформы и обеспечение равного доступа к правосудию и защиты прав украинцев, обеспечение независимости и деполитизации антикоррупционных органов.



