Окуева обвинила журналистов в передаче контактов Осмаева киллеру

"Журналист" Le Monde подозрений помощницы Шустера не вызывал, говорит Алексей Стукало.

Киллер "Динго" фото: РБК-Украина

Ветеран АТО, чеченский доброволец, жена комбата, обвинила в предоставлении их контактов боевикам гостевого редактора телеканала ZIK Алексея Стукало.

Стукало рассказал подробности этой истории и отметил, что координаты супругов выспросила помощница Савика Шустера Неля Шалякина, чтобы передать их якобы журналисту "Ле Монд" Алексу Вернеру. Сам же Стукало с этим человеком никогда не общался, о чем рассказал в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK.

"22 мая ко мне через Facebook обратилась помощница Савика Шустера — Неля Шалякина с просьбой предоставить ей контакты Амины Окуевой. Шалякину я знаю довольно давно, уже более двух лет, поэтому и сделал то, что она попросила", — рассказал Стукало.

По его словам, спустя какое-то время в тот же день Амина прислала СМС с вопросом, кто из студии Савика Шустера просил ее контакты, мол, им интересуется Алекс Вернер.

"Я, конечно же, ответил утвердительно, поскольку контакты меня действительно спрашивали. А уже 26 мая Амина в Facebook написала мне письмо, знаю ли я этого Алекса Вернера и когда контактировал с ним. К сожалению, я не ответил на это сообщение, потому что тогда был занят, а потом забыл. И лично я ни с каким Алексом Вернером точно не контактировал", — заверил Стукало.

Вместе с тем он отметил, что, предоставляя контакты супругов, у Шалякиной не было никакого злого умысла. По его мнению, она просто не могла даже предположить, чем это закончится.

"Она рассказала, что он представился журналистом Le Monde, насколько я понял, никаких подозрений этот человек не вызывал", — рассказал Стукало.

Напомним, вчера 1 июня, в Киеве на Подоле произошло покушение на участников АТО, командира Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву. Сейчас состояние чеченского комбата тяжелое, он находится в 17-й больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, застрявшими в позвоночнике. Покушавшимся оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по кличке "Динго" (убивший экс-охранника главы Чечни Рамзана Кадырова), он представился французским журналистом Алексом Вернером, хотя при нем нашли документы гражданина Украины Александра Дакара.