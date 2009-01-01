Оперативная игра. Как "утечка" заставила охранку ЛНР назвать имена пленных разведчиков

Один из пленных на допросе был показательно забит ногами, чтобы оказать психологическое давление на других.

Леонид Пасечник mgblnr.org

19 мая на сайте незаконногопоявилась информация о задержании в оккупированном Луганске диверсионно-разведывательной группы СБУ, которая, по мнению спецслужб ЛНР, вела тщательную подготовку к проведению нескольких террористических актов на критически важных объектах инфраструктуры самопровозглашенной "республики".

По информации МГБ ЛНР, украинская ДРГ действовала под руководством начальника отдела 8-го полка Сил специального назначения УСН МО Украины майора Павла Балова. Возглавлял группу Василий Сапронов. Последнему была поставлена ​​задача сформировать диверсионную группу из жителей Луганщины, которыми стали задержанные МГБ ЛНР Зотов и Данильченко.

Примечательно, что охранка ЛНР публикует информацию о задержании украинской ДРГ на следующий день после того, как аналитический отдел ОИ "Права справа" через СМИ дает контролируемую утечка информации о том, что во временно оккупированном Луганске в связи с активизацией украинских спецслужб сотрудники "правоохранительных органов" и спецслужб ЛНР переведены на усиленный вариант несения службы.

В сообщении аналитотдела "Правої справи" говорилось о том, что да, МГБ ЛНР сообщает о резком усилении разведывательной деятельности украинских спецслужб на фоне увеличения потока людей на условной линии разграничения. По мнению боевиков, этот фактор используется украинскими спецслужбами для проникновения разведгрупп, основным акцентом которых является террористическая и диверсионная деятельность на оккупированных территориях.

"Права справа" также публикует информацию о распоряжении руководителя отдела внутренней безопасности аппарата "парламента" ЛНР Павла Бочко о введении дополнительных мер безопасности с целью минимизации рисков проведения диверсионных актов. Впрочем, кроме этих профилактических мероприятий, сообщалось и об увеличении количества личной охраны вождя боевиков Игоря Плотницкого и его ближайшего окружения.

Цель обнародования информации — на фоне заявлений "Правої справи" об активизации деятельности украинских спецслужб на оккупированной территории Луганщины и проведении силовыми структурами ЛНР контрдиверсионных акций, заставить главарей МГБ обнародовать фамилии украинских разведчиков, захваченных в плен еще в феврале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изувер-предатель из охранки ЛНР. Кто пытал пленных украинских разведчиков

Как сообщалось ранее, в феврале этого года боевики захватили в плен бойцов 8-го отдельного полка спецназа УСН МО Украины. По информации местных источников "Правої справи", тогда в плен попали семь украинских разведчиков. Один из пленных на допросе был показательно забит ногами, чтобы оказать психологическое давление на других. Сейчас, по информации "Правої справи", в плену боевиков находятся, кроме двух, которых признала украинская сторона, еще четверо украинских пленников. Именно их и планировали спецслужбы ЛНР обвинить в проведении диверсионных актов на территории "республики".

Как показал дальнейший ход событий, оперативная игра в виде контролируемой утечки информации, предложенной сотрудникам охранки ЛНР, полностью себя оправдала. Самозваный "министр" МГБ ЛНР Леонид Пасечник обнародовал фамилии трех украинских пленников, а именно: Сапронов, Зотов, Данильченко.

Вместе с тем, аналитотдел "Правої справи" обращает внимание, что охранка ЛНР не обнародовала фамилию четвертого украинского пленника, чье пребывание в плену может быть использовано спецслужбами боевиков для организации провокаций протии ВСУ и украинских спецслужб с целью обвинения их в совершении диверсионных актов на территориях самопровозглашенных "республик".

"Права справа" призывает украинских дипломатов, специальные службы и представителей украинской группы на переговорах в Минске приложить максимальные усилия по освобождению украинских пленников.

Дмитрий Снегирев

фото: mgblnr.org