Освобождение политзаключенных станет началом возвращения Крыма Украине — Джемилев

Мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем освобождать наших политзаключенных, заявил лидер крымскотатарского народа.

Освобождение политзаключенных станет началом освобождения аннексированного Россией Крыма

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в ходе пресс-конференции с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом в аэропорту "Борисполь", сообщает УНИАН.

"Это, конечно, первый шаг. И мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем освобождать наших политзаключенных… Впереди у нас предстоит очень большая задача. Разумеется, на этом мы не будем останавливаться. И я думаю, что это начало будет освобождения и Крыма, восстановление территориальной целостности нашей страны", — подчеркнул также Джемилев.

Он также выразил благодарность всем, кто приложил усилия к освобождению Чийгоза и Умерова, в частности, и президенту Петру Порошенко.

Умеров, со своей стороны, также выразил благодарность всем, кто приложил усилия к его освобождению.

"Но, я уверен, что если будет так продолжаться, если тема Крыма не будет сходить со страниц СМИ, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины", — подчеркнул Умеров.

Напомним, 25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.