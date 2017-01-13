Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна — адвокат

Я открыт к сотрудничеству со следователями, регулярно хожу на допросы, заявил Пашинский.

Сергей Пашинский Главред

Заявления бывшего главы администрации Януковича и политического беглеца в России Андрея Портнова о якобы доказательства вины депутата Сергея Пашинского (в событиях накануне Нового года — ред.) во время сегодняшнего перекрестного допроса фигурантов является абсолютным фейком и средством надавить на мнение общественности.

Об этом заявил LB.ua адвокат Пашинского Владимир Раков, комментируя соответствующие сообщения в некоторых СМИ.

"Заявления о 100% доказательства вины является абсолютной чушью и ничего общего с реальностью не имеют. Наоборот, перекрестный допрос доказывает, что именно наша версия является верной, и в будущем должно стать прецедентом, как реагировать на хулиганское поведение злоумышленников", — пояснил адвокат.

"Во-вторых, допрос еще продолжается и неясно, сколько часов стороны будут выяснять все детали инцидента на дороге возле села Хлепча 31 декабря 2016 года. У нас нет не то, что решения с окончательным ответом, кто был виноват, а кто нет — у нас допросы продолжаются. О какой подтвержденной вине моего подопечного может идти речь?", — подчеркнул Раков.

Отдельно в своем Facebook прокомментировал версии Портнова и сам Сергей Пашинский.

"Как человек, который причастен к узурпации власти Януковичем, к законам 16 января, яркая "звезда" "политических эмигрантов Партии регионов" в Москве стала адвокатом, прокурором и судьей в одном лице? Зачем УП цитирует каждую ложь, не имея окончательного решения суда?" — написал народный депутат.

"Как уже не раз сообщал у себя на странице в Фейсбуке и в комментариях журналистам, я открыт к сотрудничеству со следователями, регулярно хожу на допросы. Окончательную точку относительно ситуации на дороге в село Хлепча будет ставить суд и только суд, а не близкие соратники Януковича, которые осели в Москве и желают реванша любой ценой", — резюмировал Сергей Пашинский.