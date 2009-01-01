Покушение на Геращенко. Суд арестовал подозреваемых, им грозит пожизненное заключение

Подозреваемые являются свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со РФ.

Суд арестовал подозреваемых в покушении на Геращенко Обозреватель

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога двоих подозреваемых в деле о покушении на народного депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко

Об этом сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога. При выборе меры пресечения суд учёл как объём приведённых следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что сделано уже не в первый раз", — написал Геращенко.

Он добавил, что согласно ст. 112 Уголовного кодекса, на основании которой открыто уголовное производство, в случае доказательства вины в суде задержанным грозит мера наказания "вплоть до пожизненного заключения" (наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы — ред.).

Депутат также подчеркнул, что подозреваемые в организации данного покушения являются "важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со Российской Федерации".

"Их жизнь должна быть вне опасности, для того чтобы они помогли вскрыть диверсионно-террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине, и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины.