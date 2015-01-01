Порошенко обвинил спецслужбы России: развязали кибервойну против Украины

Глава государства также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Расследование ряда кибератак на сайты ведомств и государственных информационных ресурсов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против Украины.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время заседания Совета Национальной безопасности и обороны, который рассматривает основные принципы информационной безопасности, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава государства также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, а глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, Шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", — сказал президент.

Порошенко напомнил, что в конце 2015 – начале 2016 года осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".

Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны — Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой — Помары — Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо - и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее в СБУ обвинили спецслужбы России: избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов.