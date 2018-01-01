Порошенко объяснил рост ценности украинского паспорта

Ценность документы выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners.
"Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners", — написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
По его словам, эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год "благодаря открытию границ ЕС для украинцев".
Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.
Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців
#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG
Ранее сообщалось, что в 2018 году паспорт гражданина Украины серьезно поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist — Passport Index, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира.
Напомним, в Украине запретили оформлять паспорта-"книжки". Соответствующее постановление было принято Кабмином.