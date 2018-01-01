Сегодня, 13:13 RSS

Порошенко объяснил рост ценности украинского паспорта

Сегодня, 11:54

Ценность документы выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners.

Паспорта и ИД карта
Ценность украинского паспорта выросла. zn.ua
Ценность украинского паспорта выросла благодаря введению безвизового режима с Евросоюзом.

"Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners", — написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

По его словам, эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год "благодаря открытию границ ЕС для украинцев".

Ранее сообщалось, что в 2018 году паспорт гражданина Украины серьезно поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist — Passport Index, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира.

Напомним, в Украине запретили оформлять паспорта-"книжки". Соответствующее постановление было принято Кабмином.
Теги:  
Петр Порошенко, Украина, паспорт
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...