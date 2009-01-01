Порошенко подал в Раду неотложный законопроект о гражданстве

Порошенко предлагает лишать украинского гражданства тех чиновников, которые имеют другие паспорта.

Петр Порошенко. president.gov.ua

о лишении украинского гражданства чиновников, имеющих несколько паспортов других государств.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины и обозначил как неотложный законопроект

Об этом сказал представитель главы государства в парламенте Артур Герасимов, пишет Интерфакс-Украина.

"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", — сказал Герасимов.

По его словам, соответствующими изменениями в законе будут уточнены основания для потери украинского гражданства.

В частности, таким основанием будет считаться добровольное получение украинским подданным гражданства другой страны, а так же, если человек не откажется от иностранного гражданства в течение определенного срока с момента получения украинского.

При этом представитель президента отметил, что это будет касаться лишь добровольного получения гражданства другого государства.

"Этот вопрос касается только ситуаций добровольного получения гражданства другой страны. Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму, потому что там о добровольности речь не шла", — подчеркнул он.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко просил Порошенко лишить гражданства главу фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко и называет ее "лисой драной" и "московской кукушкой".