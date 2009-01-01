Порошенко призвал лидеров "Большой семерки" не дать России шансов продолжать войну в Украине

Президент заявил, что Кремлю не смыть кровь со своих рук и не избежать ответственности за кражу Крыма и экспорт войны на Донбасс.

Президент Украины Петр Порошенко написал статью для издания Politico, в которой призвал лидеров "Большой семерки" (G-7) вспомнить историю, проявить мудрость и дальновидность и не дать Москве никаких шансов на продолжение своей агрессивной политики по отношению к Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня лидеры "Большой семерки" собираются за одним столом, где будут говорить о сложных вызовах в нашем мировом порядке. Выбран для этой встречи день не мог быть более символичным для Украины", — говорится в статье Порошенко.

По словам президента, история учит нас, что умиротворение ведет к еще большей агрессии и что, только с позиции силы можно отстоять устойчивый мир и восстановить безопасность и стабильность.

"Сегодня "Большая Семерка" — клуб уважаемых государств и мировых лидеров, с которого Россия изгнана с позором — имеет благоприятную возможность для четкого ответа агрессору. Кремлю не смыть кровь со своих рук и не избежать ответственности за кражу Крыма и экспорт войны на Донбасс", — подчеркивает глава государства.

Украинский лидер добавил: "Россия не остановит свою агрессивную кампанию, пока не остановим ее мы. Запад должен продемонстрировать приверженность совместным действиям и выступить общим фронтом на защиту ценностей и уважения к международному праву. Сегодня, как и накануне Второй мировой войны, время не на нашей стороне. В условиях, когда список жертв агрессии продолжает расти, откладывать или прибегать к успокоительным полумерам не просто неуместно, а угрожающе".

Президент также предостерегает страны свободного мира в отношении влияния "российской гибридной машины войны нового образца", которая неустанно набирает обороты.

"Ее влияние теперь испытывают не только в Украине. Щупальца Кремля пытаются взять за горло и ключевые столице Объединенной Европы и трансатлантических союзников", — отмечает он.

Порошенко также объяснил недавнее решение Украины относительно запрета доступа к управляемым из Кремля социальным сетям: "В угоду гибридных атак Москвы рекрутируются все возможные воздействия, прежде всего киберпространство. А те, кто осмеливается обрезать эти щупальца, получают новую волну атак. Именно так произошло в Украине в эти дни, где мы обрезали влияние — приостановили доступ к администрированным с РФ социальных сетей, а в ответ из Москвы пришла массированная скоординированная кибератака, поддержанная информационной пропагандой. На защиту агентов Кремля в лице "В Контакте" или "Одноклассники" стали информационные войска России, с действиями которых хорошо ознакомлены и в Париже, и в Берлине, и за океаном".

"Если свободный мир серьезно заинтересован в мире и мировом порядке, следует помнить, что восстановление нормальных отношений с Москвой пролегает через Киев. Россия должна выполнить Минские договоренности, прежде всего в части безопасности. Она должна вернуть Крым Украине, восстановить территориальную целостность нашего государства в международнопризнанных границах. Все остальное — от лукавого", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 26 мая в Италии в городе Таормина, что на Сицилии, начался саммит "Большой семерки". Это мероприятие стало первым для 45-го американского президента Дональда Трампа.

Видео: ТСН