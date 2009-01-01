Порошенко объяснил, почему "минский процесс" нужно вернуть в конструктивное русло

Альтернативы Минским соглашениям нет, сказал президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентзаявил, чтодля разрешения конфликта на Донбассе нужно вернуть в конструктивное русло, посколькунет альтернативы.

Об этом политик рассказал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (была запланирована в замке под Берлином), говорится в его Twitter.

В то же время украинский лидер поблагодарил ФРГ за поддержку нашей страны на пути к получению безвизового режима с ЕС.

"Несмотря на действия Кремля, мы должны решительно действовать, чтобы вернуть "минский процесс" в конструктивное русло, ведь альтернативы Минским соглашениям нет", — отметил Порошенко.

Ми вдячні Німеччині та ЄС за підтримку реформ в Україні, мені приємна оцінка, що за три роки Україні досягла більшого,

ніж за 23 роки — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 травня 2017 р.

Ранее министр обороны Степан Полторак говорил, что украинцы жертвуют своими жизнями, чтобы не допустить в Европе такую же ситуацию, как на Донбассе. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.