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Порошенко объяснил, почему "минский процесс" нужно вернуть в конструктивное русло

Вчера, 15:14

Альтернативы Минским соглашениям нет, сказал президент.

Порошенко
Петр Порошенко Reuters
Президент Петр Порошенко заявил, что "минский процесс" для разрешения конфликта на Донбассе нужно вернуть в конструктивное русло, поскольку Минским соглашениям нет альтернативы.

Об этом политик рассказал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (была запланирована в замке под Берлином), говорится в его Twitter.

В то же время украинский лидер поблагодарил ФРГ за поддержку нашей страны на пути к получению безвизового режима с ЕС.

"Несмотря на действия Кремля, мы должны решительно действовать, чтобы вернуть "минский процесс" в конструктивное русло, ведь альтернативы Минским соглашениям нет", — отметил Порошенко.

Ранее министр обороны Степан Полторак говорил, что украинцы жертвуют своими жизнями, чтобы не допустить в Европе такую же ситуацию, как на Донбассе. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

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Порошенко, Меркель, Германия, Донбасс, Кремль, минский процесс, безвиз, Минские соглашения
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