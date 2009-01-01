Порошенко объяснил, почему "минский процесс" нужно вернуть в конструктивное русло

Альтернативы Минским соглашениям нет, сказал президент.
Об этом политик рассказал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (была запланирована в замке под Берлином), говорится в его Twitter.
В то же время украинский лидер поблагодарил ФРГ за поддержку нашей страны на пути к получению безвизового режима с ЕС.
"Несмотря на действия Кремля, мы должны решительно действовать, чтобы вернуть "минский процесс" в конструктивное русло, ведь альтернативы Минским соглашениям нет", — отметил Порошенко.
Ми вдячні Німеччині та ЄС за підтримку реформ в Україні, мені приємна оцінка, що за три роки Україні досягла більшого,— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 травня 2017 р.
ніж за 23 роки
Ранее министр обороны Степан Полторак говорил, что украинцы жертвуют своими жизнями, чтобы не допустить в Европе такую же ситуацию, как на Донбассе. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.