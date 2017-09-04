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Россия начала выводить с Донбасса дефицитное вооружение — МинАТО

Сегодня, 08:14

Россия выводит свое вооружение с Донбасса постепенно, начав с вывоза особенно ценных образцов техники, говорит Гримчак

Донбасс, оружие, Россия, боевики
ssu.gov.ua
Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил в интервью "Апострофу".

По его словам, Россия выводит свое вооружение с Донбасса постепенно, начав с вывоза особенно ценных образцов техники.

"Например, комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится", — Гримчак.

При этом замглавы МинАТО отметил, что подобных систем в российской армии не очень много.

"Это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", — подчеркнул Гримчак.

Ранее Гримчак заявлял, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято — россияне уйдут оттуда, единственное, что сегодня обсуждается, как, на каких условиях они покинут территорию. 

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Гримчак, вывод, техника, антибатарейные системы, Россия, Донбасс, МинАТО
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