Россия начала выводить с Донбасса дефицитное вооружение — МинАТО

Россия выводит свое вооружение с Донбасса постепенно, начав с вывоза особенно ценных образцов техники, говорит Гримчак

Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил в интервью "Апострофу".

По его словам, Россия выводит свое вооружение с Донбасса постепенно, начав с вывоза особенно ценных образцов техники.

"Например, комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится", — Гримчак.

При этом замглавы МинАТО отметил, что подобных систем в российской армии не очень много.

"Это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники", — подчеркнул Гримчак.

Ранее Гримчак заявлял, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято — россияне уйдут оттуда, единственное, что сегодня обсуждается, как, на каких условиях они покинут территорию.