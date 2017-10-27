"Россия нарушила обязательства". Собчак заявила, что в Крыму нужен новый референдум

Нельзя назвать референдумом то, что происходило там, заявила Собчак.

Ксения Собчак Reuters

Об этом заявила решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак, сообщает РИА "Новости".

"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила Собчак

"Нельзя назвать референдумом то, что происходило там", — добавила она.

По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и равноправная агитация".

Напомним, ранее в России призвали посадить Собчак в тюрьму за слова об украинском Крыме.