Российский социолог рассказал, как изменилась украинская политэлита после Майдана

У граждан Украины существует сильная обида на российские власти, говорит Игорь Эйдман.

Огненная баррикада на ул. Грущевского Reuters

Послеи бегства пророссийского экс-президента Виктора Януковича из Украины политическая элита государства не претерпела больших изменений.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Когда я комментирую события в Украине, мне очень часто "френды" в Фейсбуке говорят, что россияне не имеют права на это. В значительной степени я понимаю таких людей, потому что у граждан Украины существует сильная обида на российские власти, а она, в свою очередь, переносится на граждан России", — рассказал политический эксперт.

"Но я все-таки думаю, что могу комментировать события, где бы они ни происходили: хоть в России, хоть в Украине, хоть в Исландии или Новой Зеландии. Поэтому я все-таки рискну и прокомментирую", — добавил социолог.

"К сожалению, пока что, если смотреть со стороны, никаких признаков того, что политическая элита в Украине радикально изменилась после Майдана, не наблюдается", — подчеркнул Игорь Эйдман.

Напомним, ранее социолог рассказал, почему даже во время войны кремлевские олигархи прекрасно чувствуют себя в Украине.

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