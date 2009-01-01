Сегодня Порошенко с официальным визитом отправится в Эстонию

Порошенко встретится с лидерами республики и с представителями украинской громады Эстонии.

Петр Порошенко president.gov.ua

Сегодня, 23 января, президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Эстонскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита запланированы встречи Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Эйки Нестором.

Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской громады Эстонии.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко в рамках участия Всемирного экономического форума в Давосе провел очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций.