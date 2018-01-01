"Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Путин - Яценюк

Россия этим проектом захватывает энергетический рынок Европейского Союза, отметил лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк в Варшаве / Фото nfront.org.ua Народный фронт

Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов по энергетической безопасности: "Здесь так же встает вопрос единства в Европейском Союзе: первое – бизнес, экономика или все-таки ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС", - цитирует экс-преьмера пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2", - это антиукраинский, антипольский, антисловацкий и антиевропейский проект.

"Как можно поддерживать проект, которым Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза? Как можно поддерживать проект, которым российский "Газпром", который не выполняет решение Стокгольмского арбитража, выигранного Украиной, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?", - спросил Яценюк.

"["Северный поток-2"] полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не председатель правления "Газпрома" Миллер, а Кремль и персонально Путин. Которая продает не газ, а которая владеет энергетическим оружием? Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, на ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего", - подчеркнул Яценюк.

Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствиям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й Президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.

Ранее Яценюк в Варшаве рассказал, как Украине и Польше строить отношения.