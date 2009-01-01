Ситуация в АТО напряженная. Саперы ВСУ освобождают землю Донбасса от "подарков" боевиков

Наши саперы обследовали более 8 гектаров территорий, из которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

Сегодня, 6 августа, в районах проведения АТО было снова неспокойно. И хотя, по сравнению с прошлыми сутками, российско-оккупационные группировки почти вдвое уменьшили количество обстрелов украинских позиций, напряженная ситуация и дальше сохраняется.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Донецком направлении после полуночи, боевики трижды из разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. А около 2 ночи враг применял вооружение БМП вблизи Песок.

На Луганском направлении, грубо нарушая мирные договоренности, почти в 16.00 бандиты выпустили 3 мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского.

Также стоит добавить, что, несмотря на перманентные обстрелы боевиками наших позиций, украинские саперы и дальше продолжают освобождать землю Донбасса от смертоносных взрывных устройств.

Эти "подарки" преступники сотнями оставили на полях, в домах мирных жителей, на важных объектах инфраструктуры.

Только за прошедшие сутки, наши саперы обследовали более 8 гектаров территорий, из которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов.

Напомним, военный эксперт Павел Рудяков прогнозирует, что осенью 2017 года можно ожидать полного прекращения огня на Донбассе.