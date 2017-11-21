Слияние с "ДНР" или принудительное примирение. Эксперт раскрыл детали переворота в Луганске

Большинство из "силовых ведомств ЛНР" в конфликте поддерживают И.Корнета.

Военные РФ и наемники в Луганске Скриншот

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook.

Он отметил, что в Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главой ЛНР" И.Плотницким и "главой МВД ЛНР" И.Корнетом. В Луганск было введено подразделение российской ЧВК, которое по данным группы ИС, ранее, за 4 дня до нынешних событий, прибыло в Алчевск из РФ (переброска осуществлялась грузовым транспортом армейского типа, 21.11.2017 подразделение было переброшено в Луганск для сдерживания противостояния между Плотницким и Корнетом).

"Также вчера через пограничный пункт пропуска "Должанский" с территории РФ в Должанск (быв. Свердловск) вошла колонна из нескольких десятков УРАЛов с личным составом ВС РФ, 20 БТР (некоторые - с орудиями на прицепе). С 14.00 небольшими группами техника и л/с перебрасывались в сторону Луганска", — рассказал он.

Военный эксперт сообщил, что вместе с вошедшими подразделениями ВС РФ в Должанск прибыл А.Гайдей (позывной "Рим") — быв. командир бандформирования "ЛНР" (возглавлял т.н. "Первую казачью сотню им. Стаса Синельникова") и быв. "комендант Свердловска", у которого давний конфликт с И.Плотницким (в свое время Гайдея от ареста фактически спас и помог скрыться И.Корнет).

По данным Тымчука, большинство военнослужащих "2 АК ЛНР" и представителей иных "силовых ведомств ЛНР" в конфликте поддерживают И.Корнета, также последнего поддерживает "министр госбезопасности ЛНР" Л.Пасечник, который имеет существенное влияние на ситуацию (И.Корнет и Л.Пасечник — ставленники ФСБ РФ). В свою очередь, ставленники АП РФ (в частности, В.Суркова) — И.Плотницкий и его окружение — в настоящий момент могут рассчитывать исключительно на российских военнослужащих и ЧВК.

"Заслуживает внимания тот факт, что ранее и Плотницкий, и Корнет в один день — 16.11.17 — вернулись в Луганск из РФ (первый из Москвы, второй - из Каменец-Шахтинского Ростовской обл.)", — говорится в сообщении ИС.

Как отмечается, в настоящий момент центр Луганска оцеплен российскими войсками и представителями ЧВК, имеющими приказ контролировать ситуацию и не допустить ее обострения.

"Дальнейшее развитие ситуации полностью зависит от решения, которое примут в Кремле — "слияние" "ЛНР" с "ДНР" с единым центром управления в Донецке, либо восстановление статус-кво с принудительным "примирением" Плотницкого и Корнета, либо же смещение Плотницкого, к которому в Москве также имеется много претензий", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко неожиданно созвал Военный кабинет по Луганску.