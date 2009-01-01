Сохранение баланса. Как Украине реагировать на претензии Венгрии и Польши к закону об образовании

Мы не должны пестовать этно-региональный сепаратизм, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Если другие страны — Польша, Венгрия, Словакия — на своей территории создают условия для украинского меньшинства лучшие, нежели Украина создает для их национальных меньшинств у себя, то эти государства всегда будут иметь право высказывать претензии, особенно если это касается

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Существует Европейская хартия региональных языков и языков национальных меньшинств, которую подписала и Украина. Соответственно, есть международные обязательства Украины. Если мы радуемся тому, что, въезжая на территорию Польши или Словакии, мы видим даже дорожные знаки с надписями на украинском языке на тех территориях, где проживает много украинцев, и мы понимаем дружественное отношение к украинскому меньшинству в этих странах, со своей стороны мы тоже должны демонстрировать благосклонность и поддержку идентичности национальных меньшинств этих государств на территории Украины. Ведь все эти народы и граждане, в первую очередь, являются украинскими налогоплательщиками, поэтому Украина должна каждому обеспечить равенство возможностей", — подчеркнул политический эксперт.

"С другой стороны, — говорит он, — есть этносы, которые за пределами Украины не имеют базовых территорий. Это, например, крымчаки, крымские татары и караимы. Для таких людей наше государство должно создавать более тепличные условия, нежели для других народов, потому что такие маленькие этносы требуют особой поддержки и защиты".

"А так, в принципе, Украине следует действовать зеркально. Т.е., если есть украинские школы, с украинским языком преподавания, на территории, например, Венгрии, значит, и у нас должны быть школы с языком обучения этого национального меньшинства на нашей территории. Однако тут многое зависит еще и от концентрации этноса на какой-то территории", — напомнил эксперт.

По его словам, Украина должна следить за сохранением баланса: "То есть, с одной стороны, мы не должны пестовать этно-региональный сепаратизм, а с другой — мы должны соблюдать права граждан на сохранение их идентичности, поддерживать их, поскольку Украина сама прошла имперские путы и знает, что такие давление на национальную идентичность".

"Нужно ли менять закон? Если нет каких-то существенных конфликтов с европейским законодательством, если наш новый закон не противоречит Европейской хартии, то можно взять паузу и начать консультации с лидерами национальных меньшинств и со странами, высказывающими претензии. Если какое-то государство считает целесообразным высказать претензии Украине, оно должно подтвердить, что условия, созданные для украинского меньшинства на его территории, намного лучше условий, которые обеспечивает его национальному меньшинству Украина", — подчеркнул политолог.

"Чем продиктовано недовольство украинским законом об образовании некоторых европейских стран? Следует понимать, что, например, в Венгрии сегодня доминируют имперские шовинистические настроения. Будапешт пытается создавать условия для определенной автономности своего этноса в других странах. Это — политическая технология и политическая эксплуатация ситуации. Венгры — это вообще несколько странные европейцы, "большой больной Европы", как в свое время говорили о Турции. Венгрия фрондерствует в Европе, и ее дружба с Россией вредит Евросоюзу. Но пока ЕС функционирует на условиях согласования и баланса интересов, до тех пор эта фронда большого успеха Венгрии не принесет. Потому что пренебрежение интересами соседей дорого обходится в европейской политике", — заметил эксперт.

"Что касается, например, Польши, то правящая партия там занимается "орбанизацией" (от фамилии венгерского премьера Виктора Орбана) — польская правящая партия "Право и справедливость" также фрондерствует, она оказывает давление на ревизию исторической памяти, устраивает демарши по отношению к Украине, чего Киев никогда себе не позволяет. Например, эта партия навязывает Украине ревизию тех или иных национальных героев. Однако героев выбирают не политики, а народ. Политикам приходится лишь принимать выбор народа. Украинцы же не пытаются ревизовать память об Армии Крайовой, не ставят под сомнение исторический вес Пилсудского и т.д. А Польша позволяет себе выпады, и это — один из них", — подытожил Владимир Цибулько.

Напомним, политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", почему в сфере образования Украина должна дать Венгрии и Румынии симметричный ответ.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Языковой камень преткновения: почему в ЕС возмущены украинским законом об образовании?"

фото: prostoturist.com.ua