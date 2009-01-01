Старт учений "Запад-2017": к каким рискам готовиться Украине?

Эксперты рассказали, какие угрозы создают для Украины военные учения "Запад-2017" у ее границ.

В ближайшие дни Украине предстоит быть предельно внимательной к тому, что происходит у ее границ с Беларусью — ведь там сегодня, 14 сентября, стартовали совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые продолжатся до 20 сентября.

По данным белорусского минобороны, учения пройдут на семи полигонах и в двух отдельных местностях, а учиться будут 10 200 военнослужащих, из которых 7 тысяч — из белорусских подразделений, 3 тысячи — из российских.

Как ранее сообщал секретарь СНБО Александр Турчинов, этими учениями Кремль стремится проверить, насколько вооруженные силы РФ и государство в целом "готовы к большой войне с Западом". По словам Турчинова, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой провокации во время учений.

"Безусловно, просто выбрасывать колоссальный ресурс, чтобы только щеголять своими достижениями, пожалуй, это глупо. Поэтому Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной войны, масштабной войны в Европе, и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы не вмешивался в новые авантюры, в том числе, военные авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран", — отметил секретарь СНБО.

В Госпогранслужбе заявили, что усилили патрулирование границ Украины по всем направлениям. "У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усилены участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", — отметил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Также следует напомнить, что Беларусь пригласила Украину и ряд других стран — Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Швецию и Норвегию — присутствовать на учениях в качестве наблюдателя.

Эксперты рассказали "Главреду", какие риски и угрозы представляют для Украины учения "Запад-2017", а также готова ли Украина на них реагировать.

Анатолий Лопата unn.com.ua Анатолий Лопата:

Во время таких учений, как "Запад-2017", предусмотрено проведение ряда процедур Вооруженными силами. Прежде всего, речь идет об отслеживании мероприятий, которые проводятся у границ Украины. Также предпринимаются меры по усилению боеспособности сил и частей разведки, противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, а также системы управления Вооруженными силами.

А так, как правило, ничего особенного в деятельности Вооруженных сил в такие периоды не происходит.

На сегодняшний день каких-либо явных угроз государству и его территориальной целостности эти учения не представляют. Они представляют собой лишь потенциальную угрозу, связанную с тем, что Российская Федерация может после учений расположить свои войска на территории Беларуси. Но это будет уже совсем другой вопрос, которым будет заниматься, наверное, весь мир. На сегодняшний день я не вижу того, что могло бы угрожать Украине в ближайшее время в связи с учениями "Запад-2017".

Александр Скипальский Главред Александр Скипальский:

Начало проведения военных учений страной-агрессором само по себе означает повышение уровня угрозы для Украины. Ведь эти учения проводит не просто соседняя страна, а агрессор. Поэтому думать, что эти учения не могут представлять какие-то риски и угрозы нашей безопасности, просто наивно.

Не знаю, какие планы и действия намерена осуществить украинская сторона в случае возникновения угроз из-за учений "Запад-2017", поскольку эти планы и не должны предаваться огласке.

Но если мы проводим такие учения, как форсирование Днепра и другие, значит, у нас готов адекватный ответ на действия агрессора. Ведь мы тоже под видом учений обычно повышаем свою боеготовность. В любом случае, понятно, что учения "Запад-2017" находятся в поле зрения всего мира, а не только Украины, которая страдает от агрессивных действий России — часть территории, Крым, аннексирована, другая часть территории, Донбасс, оккупирована. Ведь часто и мировые сообщества (ООН, НАТО) укрепляют позиции, передислоцируют войска ближе к границам. Так что мир следит за действиями агрессора, который никак не может успокоиться и вместо того, чтобы накормить собственный народ, тратит деньги, украденные у россиян, на угрозы другим странам и военные учения.

Абсолютно убежден, что сценарий, разыгранный на наших западных границах с участием Саакашвили, — это один из пунктов плана деятельности российских спецслужб. Наша власть под агентурным российским влиянием приняла решение о лишении Саакашвили гражданства именно сейчас. Ведь как только Саакашвили лишили гражданства, сразу же представители пограничных служб, "говорящие головы" Авакова начали пугать Украину. Они не говорили о том, что нужно поступать согласно действующему законодательству, что Саакашвили имеет право обратиться в суд (в результате таких заявлений не было бы создано напряжение). Они действовали иначе.

Я как представитель контрразведки абсолютно четко вижу: кто с придурью, а кто со скрытым агентурным умыслом действовал специально, чтобы создать напряжение, которое мы наблюдали для разжигания конфликта. Слава Богу, что этот конфликт не был доведен до противостояния и кровопролития, потому что концентрация российских войск в том регионе давала бы возможность их задействовать. Ведь на днях был и подрыв автомобиля чеченца с грузинским гражданством в центре Киев. Это все создавалось для увеличения напряжения. Если бы еще, например, была вырезана пара российских семей, Путин ввел бы свои войска, которые сейчас сконцентрировал у белорусско-украинской границы в рамках подготовки к учениям "Запад-2017". Такой вариант был вполне возможен, но, к счастью, нам удалось избежать противостояния и конфликта.

Поскольку такой план России не удалось реализовать, она может применить какой-нибудь другой. Так что Украина сегодня должна быть готова к любым провокациям и любым шагам со стороны агрессора, повысить боеготовность, предпринять все меры безопасности, изменить позицию МВД, которое начало преследования и эскалацию напряженности, а также выставить военных для охраны границы с Россией и Беларусью, чтобы в случае чего они могли противостоять агрессии.

Константин Машовец Главред Константин Машовец:

Риски, которые создают для Украины учения "Запад-2017", — это увеличение напряженности ситуации в зоне боевых действий и эскалации боев на Донбассе. Эти учения также могут стать прикрытием процесса подготовки к более активным действиям агрессора, к нападению. Могут стать, но вряд ли станут. Этот риск сейчас не актуален, потому что для России нет внешнеполитического смысла действовать таким образом.

Россия могла бы использовать "Запад-2017" для разворачивания своих группировок, но, честно говоря, незачем их создавать на территории Беларуси. Это лишено всякого смысла. Поскольку на данный момент эскалация боевых действий и вообще использование военного фактора в отношении Украины попросту бессмысленны.

Надежда Майная