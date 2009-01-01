У боевиков не заладились атаки, к Авдеевке перебросили банду "Моторолы"

В Яковлевке и Минеральном появились подразделения разведбата "Спарта".

Шеврон "Спарты" pl.com.ua

со стороны оккупантов продолжались неоднократные обстрелы из станковых гранатомётов, 82-мм миномётов и крупнокалиберных пулемётов.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Донецка зафиксирована переброска в район Ясиноватской развязки, Спартака, на позиции в районе Яковлевки и Минерального для ротации или усиления нескольких подразделений из состава отдельного разведывательно-штурмового батальона "1-го АК ДНР" (банда "Спарта").

Отмечалось движение бронетехники — четырех МТ-ЛБ, двух БМП-2, а также грузового транспорта — 8-ми грузовиков (КамАЗ и "Урал") и двух ГАЗ-66, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее под Авдеевкой бойцы АТО отразили вылазку вражеских диверсантов.