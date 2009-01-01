У Путина утверждают: нельзя говорить, что Россия содержит ДНР и ЛНР

РФ только отправляет на восток Украины "гумпомощь", отметил Песков.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Некорректно говорить, что "молодые республики" —— содержатся за счет

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сколько средств страна выделяет боевикам, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что Россия отправляет на захваченную часть Донбасса "гуманитарную помощь", но не смог сказать о каких суммах идет речь.

"Это некорректно, бесспорно (говорить, что псевдореспублики содержатся за счет Российской Федерации — ред.)", — отметил собеседник журналистов.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что самым слабым местом террористических ДНР и ЛНР является их поддержка со стороны России.