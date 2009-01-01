Украина получила запрос от Грузии о выдаче Саакашвили

Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам.

Михеил Саакашвили в Кракове. Скриншот

Грузия обратилась к Украине по поводу ареста и выдачи бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили , который является обвиняемым по четырем уголовным делам.

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, пишет УНИАН.

"Украина получила запрос о розыске и взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", — заявил Петухов.

Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. По словам Петухова, уголовное дело в отношении Саакашвили возбуждено по признакам статьи 182 Уголовного кодекса Грузии, которая "предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере".

Кроме того, Саакашвили инкриминируют статьи 333 и 117 (злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или применением оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Грузии, ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом).

"Постановлением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года в отношении Михеила Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением старшего прокурора Главной прокуратуры Грузии от 4 августа 2014 года в связи с уклонением от явки к следователю органа и неустановления местонахождения Михеила Саакашвили, он был объявлен в розыск", — подчеркнул Петухов.

Ранее "Главред" сообщал, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Нардепутат, член коллегии МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что генпрокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были известны при принятии решения о предоставлении Саакашвили гражданства Украины. По словам Геращенко, Саакашвили скрыл эти факты намеренно, а решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, "которое желает получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные сведения, солгало, предоставило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии".

Саакашвили, в свою очередь, подчеркнул, что у него только одно гражданство — украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.

Как известно, Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.