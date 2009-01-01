В Британии обещают Украине и странам Прибалтики 700 миллионов фунтов для защиты от РФ

Британия не будет поставлять союзникам оружие, однако планирует поддерживать их финансово.

Борис Джонсон Reuters

С целью создания нового фонда поддержки союзников Британии в борьбе против тиранов в мире министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует использовать 700 миллионов фунтов (876 млн долларов) иностранной помощи.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что Британия не будет поставлять союзникам оружие, однако планирует поддерживать их финансово в течение ряда лет. Большая часть средств фонда пойдет на оказание помощи Украине и странам Балтии.

При этом в Британии отмечают важность стабильности и процветания в странах бывшего Советского Союза. Не исключается, что на поддержку Украины и государств, которые борются с терроризмом в Сирии и Ливии могут пойти деньги британских налогоплательщиков.

Ранее Борис Джонсон сказал, что Великобритания должна вести борьбу против "культа сильного человека" в России и на Ближнем Востоке. Великобритания должна оспаривать мысль, что "сильный всегда прав".

Напомним, ранее сообщалось, что Британия впервые после Холодной войны направит в Черное море эсминец с новейшими ракетами.