В Киеве россиянка-активистка пожаловалась на преследования в РФ и попросила статус беженки

Инцидент произошел сегодня на Центральном железнодорожном вокзале.
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
По словам пассажирки, она является оппозиционной активисткой и ее преследуют в РФ из-за политических взглядов.
"Во время паспортного контроля (в пункте контроля "Киев-Пассажирский" — Ред.) россиянка обратилась к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с заявлением о желании получить статус беженки", — говорится в сообщении. Ее пропустили через границу и передали сотрудника Госмиграционной службы.
Ранее сообщалось, что ГМС отказала бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили в предоставлении политического убежища в нашей стране.
Фото: dpsu.gov.ua