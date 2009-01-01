В Киеве россиянка-активистка пожаловалась на преследования в РФ и попросила статус беженки

Инцидент произошел сегодня на Центральном железнодорожном вокзале.

Пограничник, иллюстрация dpsu.gov.ua

В субботу, 18 ноября, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале гражданка России, которая прибыла в Украину одним из поездов, попросила у пограничников статус беженки.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

По словам пассажирки, она является оппозиционной активисткой и ее преследуют в РФ из-за политических взглядов.

"Во время паспортного контроля (в пункте контроля "Киев-Пассажирский" — Ред.) россиянка обратилась к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с заявлением о желании получить статус беженки", — говорится в сообщении. Ее пропустили через границу и передали сотрудника Госмиграционной службы.

Ранее сообщалось, что ГМС отказала бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили в предоставлении политического убежища в нашей стране.

Фото: dpsu.gov.ua